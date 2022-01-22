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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

22.01.2022 14:02
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediyesi birimlerinin kamera kurulumunun tamamlandığı belirtildi.

Keşan Belediyesi birimlerinin kamera kurulumunun tamamlandığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Bilgi İşlem Müdürü Yasin Paçaman, birimlerde önceki dönemde 180 kameranın bulunduğunu bu dönemde de 320 kamera alınarak faaliyete geçirildiğini bildirildi.

180 kameranın merkez binasında hizmet verdiğini belirten Paçaman, şunları kaydetti:

"320 kameramız ise Fen İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, kademe şefliği, hal binası, otobüs terminali, Keşan Belediyesi Süleyman Öznal Atık Su Arıtma Tesisi, Keşan Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, terfi 2 su hattı, ana su deposu, Kent Müzesi, Kunduracılar Çarşısı'ndaki hizmet noktası, Erikli atık su arıtma merkezi, Erikli belediye hizmet binası, Erikli çay bahçesi önü ve hafriyat alanında bulunmaktadır."

Keşan'da Sanat Merkezi kursları sürüyor

Keşan Belediyesi Sanat Merkezi'nde kursların devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, resim, yan flüt, halk oyunları, bağlama, piyano ve zumba kurslarının başlatıldığı belirtildi.

Kursiyerlerin eğitmenler eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Sizler de kurslarımıza kaydolmak veya bilgi almak istiyorsanız belediye sanat merkezimize gelebilir ya da 0284 714 11 85 (dahili 1904) numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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Fen İşleri Müdürlüğü, İtfaiye, Keşan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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