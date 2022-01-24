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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

24.01.2022 13:16
Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İba beraberindeki heyet, Bakan Soylu'ya Edirne esnafının sorun ve taleplerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, "Edirne esnafımızla birlikte Bakanımız Süleyman Soylu'yu İstanbul'da ziyaret ederek ilimizin, esnafımızın sıkıntılarını ilettik. Büyük bir ilgi ve duyarlılıkla bizleri ağırlayan sayın Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim." diye belirtti.

Edirne Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Edirne Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, tarımsal üretimde artan girdi maliyetlerine karşın çiftçilere verilen gübre, mazot ve prim desteklerinin artırılmasını talep etti.

Edirne Ziraat Odası Başkanlığında toplanan kurul, girdi maliyetleri ve tarımsal üretimle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kurul Başkanı ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımın stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların girdi maliyetlerinin artmasına neden olduğunu savunan Darcan, gübre, mazot, tohum ve enerji fiyatlarındaki artışın üreticileri olumsuz etkilediğini ifade etti.

Çiftçilere daha çok destek verilmesi gerektiğini dile getiren Darcan, "Bu maliyet artışları ile tarımsal üretimin kesintisiz devamı ve önümüzdeki süreçte gıdaya erişim problemi yaşamamak için hükümetimizden gübre, mazot ve prim desteklerinin artan maliyetlerin göz önüne alınarak tekrar ciddi şekilde revize edilmesini istiyoruz. Tarımsal üretimin desteklenmesi için ciddi radikal değişimlerini yapılmasını talep ediyoruz." diye kaydetti.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da tarımsal üretimde girdi maliyetlerinde artış yaşandığını bu nedenle çiftçilere verilen desteklerin artırılması gerektiğini ifade etti.

- Havsa İlçe Başkanlığına Aladağ seçildi

Saadet Partisi Havsa İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde başkanlığa Murat Aladağ seçildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongreye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kaya ve Mustafa İriş, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ve partililer katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, parti olarak Türkiye'nin gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.

Dünyanın hızla değiştiğini aktaran İriş, şunları kaydetti:

"Bu durum karşısında günübirlik kısır çekişmelerden uzaklaşmalıyız. Her konuda adaleti tesis ederek, ülkemizi lider ülke haline getirmenin çalışmalarını yapmalıyız. Bu konuda muhalefeti ile iktidarı ile hepimize büyük görevler düşmektedir. Milli Görüş hareketinin tek temsilcisi Saadet Partisi olarak, 85 milyon memleket evladının hepsinin huzurunu, refahını istiyoruz. Bu yolda canla başla çalışmaya devam ediyoruz.

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ise hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

İl Başkanı Sinan Tekin de başkanlığa seçilen Aladağ'ı tebrik ederek görevinde başarı diledi.

Kongrede başkanlığa Murat Aladağ seçildi.

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Süleyman Soylu, Ziraat Odası, Aladağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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