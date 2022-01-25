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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

25.01.2022 10:15
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Özel Yetenekliler Eğitim Merkezi, etkinliklerine devam ediyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Özel Yetenekliler Eğitim Merkezi, etkinliklerine devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Özel Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dereli, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler ile Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Özel Yetenekli Bireyler Farkındalık Eğitimi seminerinde, merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ile iş birliğine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alınarak okulların ihtiyaçları ve beklentileri konuşuldu.

Doktora öğrencisi İstil, kitabını Rektör Tabakoğlu'na takdim etti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Çalışmaları Ana Bilim Dalı Programı doktora öğrencisi Merve İstil, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na " Cumhuriyet'in İlanından Sonra Edirne'de Yahudi Varlığı ve Kültürü" isimli kitabını takdim etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu kitabın kent tarihi açısından önemli bulduğunu belirtti.

TÜ'nün en büyük misyonunun Balkanlar olduğunu anlatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Balkanlara açılan kapı olma noktasında, tarihi ve kültürel birikimi nedeniyle Edirne'miz ayrı bir yere sahiptir. Üniversiteler bulunduğu kente katkılar verdiği ve kentle iç içe olduğu sürece kurum aidiyeti ve şehir ile olan bağları daha da güçlenir. Trakya Üniversitesi olarak Edirne'ye de her alanda katkı sağlamaya önem veriyoruz. Kent tarihi için hazırlamış olduğu bu çalışma için öğrencimiz Merve İstil'i ve danışmanı Sabri Can Sannav'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

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Trakya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Araştırma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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