Edirne Kartalları Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Arif Kuday ve dernek üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek derneğe çalışmalarında başarı diledi.

Kuday, Gürkan'ı pazar günü gerçekleştirilecek derneğin olağan genel kuruluna davet etti.

Dernek üyeleri Gürkan'a atkı ve forma hediye etti.

Uzunköprü'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor

GAZDAŞ Edirne İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir ve GAZDAŞ Keşan İşletme Yöneticisi Murat Aras Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçede devam eden doğal gaz çalışmaları görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Becan, doğal gazın yaygınlaşması için çalıştıklarını belirterek, "Çok kısa bir süre içerisinde 3 bin eve doğal gazı kusursuz bir biçimde ulaştırdık. 2022 yılındaki hedefimiz 5 bin aboneye ulaşmak ve doğal gaz kullanımını şehrimizde yaygınlaştırmak. Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Talay'a çalışmalarında başarı diledi.

İlçede yapılan çalışmaları inceleyen Talay da Helvacıoğlu'na teşekkür etti.