Üye Girişi
Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

27.01.2022 09:51
Edirne'den kısa kısa

Edirne Şahi Spor Kulübü pehlivanı Yunus Emre Şahbaz'ın karışık dövüş sanatları müsabakasına katılacağı belirtildi.

Edirne Şahi Spor Kulübü pehlivanı Yunus Emre Şahbaz'ın karışık dövüş sanatları müsabakasına katılacağı belirtildi.

Edirne Şahi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, bu alanda dünya şampiyonluğuna imza atan Şahbaz'ın İstanbul'da 29 Ocak Cumartesi günü çıkacağı müsabakada Yusuf Gencer ile karşılaşacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Şamil Doğu Delen, müsabaka günü Şahbaz'ın yanında olacaklarını belirterek, "Spora, gençlere hizmet etmekten gurur ve mutluluk duyuyorum. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarında başarıyı üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın bir televizyon kanalında saat 21.00'de yayınlanacağı kaydedildi.

Keşan'ın 100. yılı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesi ile işbirliği içerisinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Keşan'ın 100. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Helvacıoğlu, "Edirne'deki gururumuz Burak İşçimen hocamızın misafiri olduk. Kendisiyle Keşan'ımızın 100. yılında Trakya Üniversitesi ile işbirliğinde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle ilgili görüş alışverişinde görüşmelerde bulunduk. Etkinlikler çerçevesinde üniversitemiz ile yıl sonu şenlikleri, spor şenlikleri, mezuniyet şenlikleri, kültür ve sanat etkinlikleri yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İşçimen de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Keşan'ın 100.yılı nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katkı sunacaklarını kaydetti.

Ziyaretin ardından Helvacıoğlu ve beraberindekiler Trakya Üniversitesi Sosyal Tesisler bahçesine fidan dikti.

YORUMLAR
500

Trakya Üniversitesi, Yunus Emre, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
09:49
Metaverse hac dönemi başlıyor! Dijital hacı olabilirsiniz Metaverse hac dönemi başlıyor! Dijital hacı olabilirsiniz         
09:47
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar! İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar!         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik         
22:22
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09

Son Dakika Haberleri
09:47 İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı
09:46 Metaverse hac dönemi başlıyor! Dijital hacı olabilirsiniz
09:21 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!
09:14 Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Aşılı ve temaslı iseniz HES kodu riskli görünmeyecek
08:59 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler
08:58 Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi
08:56 Esra Erol'un programında ilginç konuk: Eşimi değil, sadece papağanım Paşa'yı istiyorum
08:56 Yoksulların yiyeceğiydi, artık lüks! Simit 5 Lira oluyor
08:39 Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!
08:37 İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 10:00:32. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement