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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

27.01.2022 10:47
Edirne'den kısa kısa

Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'nu ziyaret etti.

Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, müdürlüğün ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakçı, Aşılıoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

Dünya Gümrük Günü

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve beraberindeki heyet Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'ı ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Alçalar, gümrük çalışanlarının gününü kutladı, Kınık'a çalışmalarında başarı diledi.

Kınık da Alçalar'a teşekkür etti.

TÜ Öğretim Görevlisi Doğan'ın editör ve yazarı olduğu kitap yayımlandı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Coşkun Doğan'ın editörlerinden ve bölüm yazarlarından biri olduğu "Kültürlerarasılık & Çeviri" adlı kitap yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Coşkun Doğan'ın, Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tosun ile editör ve bölüm yazarı olduğu "Kültürlerarasılık & Çeviri" kitabı, okuyucuyla buluştu.

11 bölümden oluşan kitapta, farklı üniversitelerden akademisyen ve lisansüstü öğrencilerin yanı sıra Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hikmet Asutay, Dr. Öğretim Üyesi Hüsnü Ceylan ve Dr. Öğretim Üyesi Selma Deneme tarafından kaleme alınan yazılar da yer alıyor.

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Trakya Bölgesi, Edirne, Meriç, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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