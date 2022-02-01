Trakya Üniversitesi öğretim görevlileri Dr. Salih Koralp Güreşir ve Dr. Mehmet Dervişoğlu'nun editörlüğünü yaptığı "Payidar (Balkanlar Üzerine Dil-Tarih- Edebiyat Araştırmaları)" kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güreşir ve Dervişoğlu'nun editörlüğünü üstlenerek konuyla ilgili akademik çalışmaları bir araya getirdiği kitap, Trakya Üniversitesi Yayınları arasındaki yerini aldı.

Kitapta, Balkanlar üzerine yazılan edebi eserlerin incelemesi, gelenekler ve halk edebiyatı ürünleri üzerine çözümleme ve incelemeler, Balkanlarda Türkçenin tarihte ve günümüzdeki durumu, Balkanlarda yapılmış Türkçe yayınlar, önemli şahsiyetler, tarihi olaylar ve bunlarla ilgili vesikalar ve benzeri konular okuyucunun dikkatine sunuluyor.

DOÇEK, Kaz Dağları'nda kış eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri, Kaz Dağları'nda kış eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 12 kişilik ekip, Kaz Dağlarının karla kaplı kuzey yamaçlarında dört gün üç gece konakladı.

Toplamda 45 kilometre yürüyen ekip, Ayı Deresi üzerindeki Valla Şelalesi'ne de uğradı.

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, kış eğitim faaliyetlerinin ilk bölümünün başarıyla tamamlandığını belirterek, faaliyete katılanların sert ve zorlu dağ ve kış koşullarında azim ve özveriyle mücadele ettiklerini, ekip ve takım ruhunu elden bırakmadan yeni deneyimler kazandıklarını ifade etti.