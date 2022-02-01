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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

01.02.2022 16:16
Edirne'den kısa kısa

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bazı yayın organları ile sosyal medyada çıkan "Yeni huzurevi inşaatı durma noktasına geldi" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bazı yayın organları ile sosyal medyada çıkan "Yeni huzurevi inşaatı durma noktasına geldi" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, huzurevi yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtildi.

Yer teslimi ve temel kazılması aşamasından bu yana şantiyede her gün çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada şu ifadelere verildi:

"1 Ekim 2021 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan ve kontrollük hizmetleri Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen Edirne Merkez Fırınlar Sırtı mevkiinde 200 kişilik huzurevi yapım işi aralıksız devam etmekte olup, alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Yer teslimi ve temel kazılması aşamasından bu yana şantiyede her gün çalışma yapılmaktadır. Soğuk hava şartlarından dolayı beton imalatlarının zarar görmemesi için sahada diğer alt yapı çalışmaları devam etmektedir. 1 Şubat 2022 tarihi itibarıyla temel dolgu işlemleri tamamlanmış olup imzalanan sözleşme süresine uygun olarak alt yapı çalışmaları devam etmektedir."

Buğdayda üst gübreleme dönemi başladı

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, buğdayda üst gübreleme zamanının geldiğini bildirdi.

Bayazıt, İl Müdürlüğü teknik personeliyle buğday ekili arazilere incelemede bulundu.

Üreticilere bereketli sezon dileyen Bayazıt, "Hava sıcaklıklarının 10 derece ve üzerine çıkacağı önümüzdeki günlerde, buğdaylarda hızlı bir gelişim süreci başlayacak olmasından dolayı, üst gübreleme zamanı gelmiştir. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Edirne Merkez, Edirne, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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