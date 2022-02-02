Usta sanatçı Barış Manço, ölüm yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Selim Sesler Konferans Salonu ve Tiyatro Salonu'nda, "Barış Manço 7'den 77'ye Anma Etkinliği" kapsamında, "Adam Olacak Çocuk" programı sahnelendi.

Keşan Belediyesi Sanat Merkezi Drama Eğitmeni Onur Öztürk, Barış Manço'yu canlandırdığı programda çocuklar Barış Manço şarkıları söyledi.

Etkinliğe katılan çocuklara hediye verildi.

Yoğun bakım hemşirelerine teşekkür belgesi

Edirne'de hazırladıkları video ile Avrupa Pediatrik Yenidoğan Yoğun Bakım Derneği'nden birincilik ödülü alan Trakya Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hemşirelerine teşekkür belgesi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni doğan bebeklerin hayata tutunuş hikayeleri ile yaşam mücadelelerini konu alan ödüllü videoya imza atan hemşireler Refiye Zafer Dinçkol, Begüm Çoban, Betül Baysal, Büşra Yazıcı, Esra Konuk, Hacer Engin, Duygu Eseroğlu Türkmen, Leyla Avcıbaşı, Meltem Servet Yılmaz, Nagihan Karaca ve Perihan Muhtaroğlu'na teşekkür belgesi takdim edildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Başhekim Prof. Dr. Abdullah Taş, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Taştekin ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğretim Görevlisi Saadet Elmas'ın bulunduğu törende, Çocuk Klinikleri Koordinatör Hemşiresi Refiye Zafer Dinçkol'a 29. Ulusal Neonatoloji Kongresi'nde sunmuş olduğu "Prematüre Bebeği Olan Annelere Verilen Eğitimin Bebeğin Büyüme Gelişmesine ve Annelerin Kaygı Düzeylerine Etkisi" isimli bildiri ile "Hemşire Sözel Bildiri Ödülü"ne layık görüldüğü için teşekkür belgesi verildi.