İçişleri Bakanlığı tarafından, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgeye yardım ulaştırarak, yaraların daha hızlı sarılmasına destek veren Edirne Belediyesine teşekkür belgesi gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta meydana gelen sel felaketinde bölge halkına destek verilmesi amacıyla yardım kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.

Belediyenin yardımlaşma platformu olan Edirne İMECE üzerinden başlatılan yardım kampanyasında kuru gıda, kıyafet, çocuk giysisi, bebek bezi, nevresim, yorgan ve yastık gibi ihtiyaç malzemeleri toplanarak afet bölgesine gönderilmişti

İçişleri Bakanlığı tarafından Edirne Belediye Başkanlığı adına afetzedelere vermiş olduğu maddi-manevi destekler için teşekkür belgesi gönderildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan teşekkür belgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afetinden sonra devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek, yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede fedakarca yürüttüğü çalışmalarla, afetzede vatandaşlarımıza sunduğumuz maddi-manevi destekle 'Ben de varım!' dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle."

Akademisyenlere nitel ve nicel analiz eğitimi

Trakya Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen "Karma Yöntem Araştırmalarında Nitel ve Nicel Analiz Eğitimleri" tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, karma yöntem araştırmalarının genel yapısının açıklanmasını, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin teorik ve uygulama çalışmalarını içeren proje kapsamında Uzunköprü Meslek Yüksekokulu ve Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda 20 akademisyen, toplamda 42 saat eğitim aldı.

Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen eğitimlerde akademisyenlere nitel analizin uygulanmasında MAXQDA, nicel analizin uygulamasında ise SPSS eğitimleri verildi.

Destek kapsamında düzenlenen eğitimlerin, üniversite genelinde yürütülecek bilimsel araştırmalarda daha iyi bir araştırma modeli oluşturulması ve daha nitelikli analizler yapılarak ortaya konan akademik yayınların kalitesinin artırılmasına da önemli bir katkıda bulunması bekleniyor.