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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

08.02.2022 14:35
Edirne'den kısa kısa

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, sağlık çalışanlarının haklarının verilmesi gerektiğini belirtti.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, sağlık çalışanlarının haklarının verilmesi gerektiğini belirtti.

Altun, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının haklarının verilmediğini savunan Altun, "Bize dayatılan bu çalışma koşulları, emeğimizin karşılığı olmayan ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli greve hazır olduğumuzu da buradan kamuoyuna bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Keşan'da kazan ve kömür denetimi

Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Arzu Kirezli, kazan ve kömür denetimlerinin sürdüğünü bildirdi.

Kirezli, yaptığı yazılı açıklamada, denetimleri özenle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Keşan'da katı yakıt kullanımına devam eden kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere her noktada gereken kontrollerin yapıldığını aktaran Kirezli, "Kazan denetimlerinde baca temizliği, ekipman eksikliği, uygun kömür kullanılıp kullanılmadığı, kalorifer ateşçisinin ateşçi belgesine sahip olup olmadığı, yakma tekniklerine (yastıklama yöntemi) uyulup uyulmadığı hususları titizlikle kontrol edilmektedir." ifadelerini kullandı.

İlçeye kömür getirmek için 4 firmanın yetki belgesi aldığını belirten Kirezli, şunları kaydetti:

"Kömürlerin uygunluklarını deniyoruz. Satış depolarından veya satışı yapılan noktalardan katı yakıt numunesi alıyoruz, analize gönderiyoruz. 4 firma Keşan'a kömür getirmek için yetki belgesi almıştır. Vatandaşlarımızı yetki belgesi alan firmalara www.kesan.bel.tr uzantılı web sayfamızdan ulaşabilir. Keşan merkeze giren kömürlerin hal binasında oluşturulan kömür kontrol noktasına girerek kontrol edildikten sonra apartmanlara dağıtımının gerçekleşmesi gerekmekte olup yapılan denetimlerde uygunsuz kömürlerin tespit edilmesi durumunda gerekli işlemler yapılmaktadır."

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Trakya Üniversitesi, Edirne, Keşan, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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