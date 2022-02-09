CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, enerji fiyatlarında yaşanan artışın vatandaşları olumsuz etkilediğini söyledi.

Pekcanlı, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Elektrik ve doğal gazda 2021 yılı tarifelerine geri dönülmesi gerektiğini savunan Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca vurguladığı gibi Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğal gazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir."

Pekcanlı, gazetecilerin gündeme dair sorularını da cevapladı.

Bir gazetecinin Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'nin Edirne'deki yöneticilerinin "Biz olmasaydık CHP Edirne'yi alamazdı, ülke genelinde oy oranı yüzde 25'i geçmezdi" değerlendirmeleriyle ilgili sorusunu Pekcanlı, "İYİ Parti olmasaydı CHP Edirne'de seçimleri kazanamazdı yönünde iddiaları var. CHP, 15 milletvekilini İYİ Parti'ye yollamasaydı İYİ Parti seçimlere giremezdi. Türkiye'de demokrasi adına çok güzel şeyler oldu. Biz işin bu tarafına bakıyoruz. Buradaki yerel yöneticilerin yaptığı açıklamaları o günden itibaren takmadım. Ama bunu da hazmedemiyorum. 2019 Yerel Seçimlerinde İl Genel Meclisi'ne Edirne bazında 112 bin 789 oyu var. Burada İYİ Parti'de seçime girdi. CHP'nin İl Genel Meclisi oy ortalaması yüzde 43,18. İYİ Parti, 25 bin 838 oy almış, il ortalaması yüzde 9,89. 28 kişilik İl Genel Meclisi'nin 15'i CHP, 2 tanesi İYİ Parti, 11 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi." şeklinde cevapladı.

Saadet Partisi Edirne STK ve Halkla İlişkiler Başkanı İriş

Saadet Partisi Edirne STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Halil İbrahim İriş, üreticilerin borçlarının arttığını söyledi.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin tarım ve ekonomi politikalarını eleştirdi.

Üreticilerin sıkıntı içinde olduğunu savunan İriş, "Bu ekonomik tabloda üretmek neredeyse imkansız. Çare milli tarım politikaları uygulamaktır. Çare, Milli Görüş'tür. Tüm milletimiz gibi çiftçimiz de Milli Görüş'ün iktidar olduğu Refahyol Hükümeti'ni özlem ve hasretle anmaktadır. Yüzünün sadece o dönemde güldüğünü açıkça ifade etmektedir." ifadelerini kullandı.

MHP'den kan bağışı kampanyası

MHP Keşan İlçe Başkanlığınca, MHP'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay ve MHP işbirliğiyle Şehitlik Parkı yanında oluşturulan stantta vatandaşlar kan bağışladı.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nehir Gergin, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, standı ziyaret etti.

Kan bağış kampanyası gün boyunca sürecek.