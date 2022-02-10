Üye Girişi
Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

10.02.2022 11:44
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden Öğretim Görevlisi Dr. Gülnur Yenilmez Kaçar'ın "Sosyal Ağlarda Benlik ve Benlik Sunumu" kitabı yayımlandı.

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden Öğretim Görevlisi Dr. Gülnur Yenilmez Kaçar'ın "Sosyal Ağlarda Benlik ve Benlik Sunumu" kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kitap iletişim alanındaki yeni medya teknolojilerinin bireylerin benliğini sergilemesindeki rolünü ele alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Kaçar, sosyal ağların yeni sosyal etkileşim alanları olarak öne çıktığını belirtti.

Kitapta son 20 yılda sosyal ağların gelişiminden yola çıkılarak sosyal ağların sosyal etkileşimlerdeki yeri, özellikleri, kullanıcılara tanıdığı imkanlar ile öne çıkan sosyal paylaşım sitelerine yer verildiğini aktaran Dr. Kaçar, şunları kaydetti:

"Eserde benlik ve benlik sunumu kavramsal açıdan ele alınarak farklı kuramlarla açıklanmakta, değişik boyutlarıyla izlenim yönetimi süreci ele alınmaktadır. Daha sonra sosyal ağlar ve benlik sunumu konusu sentezlenerek sosyal ağlarda benlik ve benlik sunumu irdelenmektedir. Kitapta son yıllarda yapılmış çalışmaların bulguları temelinde sosyal ağlar benlikle ilgili ne tür doyumlar sağlar, sosyal ağlarda benlik sunumunun amaçları ve özellikleri nelerdir, sosyal ağlarda hangi benlik türleri sunulur, sosyal ağlarda ne tür izlenim yönetimi taktikleri ve araçları kullanılır gibi sorulara yanıt aranmaktadır. Bu anlamda kitap iletişim, sosyoloji ve sosyal psikoloji alanında çalışan araştırmacıların, öğrencilerin ve sosyal ağlarda yapılan paylaşımları ve altında yatan nedenleri sorgulayan tüm okuyucuların ilgisine sunulmaktadır."

TÜ akademisyenlerinin yazıları Derin Tarih dergisi özel sayısında yayımlandı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden Prof. Dr. Engin Beksaç ve Öğr. Gör. Şule Nurengin Beksaç'ın makaleleri, Derin Tarih dergisinin "Babürlüler" özel sayısında yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Beksaç ve öğretim görevlisi Nurengin Beksaç'ın yazıları yer aldı.

Derin Tarih dergisinin Hindistan'da uzun yıllar hüküm sürmüş Türk-İslam devletlerinden olan Babürlüleri konu alan 2022-Babürlüler özel sayısında Prof. Dr. Beksaç'ın "Ahengin En Vakur Hali Babürlü Mimarisi", Nurengin Beksaç'ın "Agra'da Billur Bir Cennet Bahçesi" adlı yazıları yayımlandı.

YORUMLAR
500

Trakya Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Medya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:44 AK Partili Hamza Dağ: Vatandaşın yükünü hafifleteceğiz
11:31 Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi
11:29 Kuruluş Osman'da dün neler oldu? Geyhatu, Osman Bey'i öldürmek için nasıl planlar yaptı?
11:24 Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylık tartışmalarına noktayı koydu
11:21 Eskisi bitmeden, yeni pandemi için kitap yazmaya başladı! Bill Gates'ten yeni pandemiyi önlemek için öneriler
11:15 Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler iddiası: Gözaltındakilerden biri Mustafa Söylemez!
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor
11:13 Elektrik faturaları için vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda!
11:11 Kanunsuz Topraklar'ın final bölümünde neler oldu? Hamile Gülfem, bebeğini kucağına alabilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:51:15. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement