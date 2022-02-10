Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden Öğretim Görevlisi Dr. Gülnur Yenilmez Kaçar'ın "Sosyal Ağlarda Benlik ve Benlik Sunumu" kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kitap iletişim alanındaki yeni medya teknolojilerinin bireylerin benliğini sergilemesindeki rolünü ele alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Kaçar, sosyal ağların yeni sosyal etkileşim alanları olarak öne çıktığını belirtti.

Kitapta son 20 yılda sosyal ağların gelişiminden yola çıkılarak sosyal ağların sosyal etkileşimlerdeki yeri, özellikleri, kullanıcılara tanıdığı imkanlar ile öne çıkan sosyal paylaşım sitelerine yer verildiğini aktaran Dr. Kaçar, şunları kaydetti:

"Eserde benlik ve benlik sunumu kavramsal açıdan ele alınarak farklı kuramlarla açıklanmakta, değişik boyutlarıyla izlenim yönetimi süreci ele alınmaktadır. Daha sonra sosyal ağlar ve benlik sunumu konusu sentezlenerek sosyal ağlarda benlik ve benlik sunumu irdelenmektedir. Kitapta son yıllarda yapılmış çalışmaların bulguları temelinde sosyal ağlar benlikle ilgili ne tür doyumlar sağlar, sosyal ağlarda benlik sunumunun amaçları ve özellikleri nelerdir, sosyal ağlarda hangi benlik türleri sunulur, sosyal ağlarda ne tür izlenim yönetimi taktikleri ve araçları kullanılır gibi sorulara yanıt aranmaktadır. Bu anlamda kitap iletişim, sosyoloji ve sosyal psikoloji alanında çalışan araştırmacıların, öğrencilerin ve sosyal ağlarda yapılan paylaşımları ve altında yatan nedenleri sorgulayan tüm okuyucuların ilgisine sunulmaktadır."

TÜ akademisyenlerinin yazıları Derin Tarih dergisi özel sayısında yayımlandı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden Prof. Dr. Engin Beksaç ve Öğr. Gör. Şule Nurengin Beksaç'ın makaleleri, Derin Tarih dergisinin "Babürlüler" özel sayısında yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Beksaç ve öğretim görevlisi Nurengin Beksaç'ın yazıları yer aldı.

Derin Tarih dergisinin Hindistan'da uzun yıllar hüküm sürmüş Türk-İslam devletlerinden olan Babürlüleri konu alan 2022-Babürlüler özel sayısında Prof. Dr. Beksaç'ın "Ahengin En Vakur Hali Babürlü Mimarisi", Nurengin Beksaç'ın "Agra'da Billur Bir Cennet Bahçesi" adlı yazıları yayımlandı.