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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

10.02.2022 12:13
Edirne'den kısa kısa

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, köy kooperatifi başkanlarıyla bir araya geldi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, köy kooperatifi başkanlarıyla bir araya geldi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, toplantılarda kooperatiflerin işleyişi ve yaşanan sorunların konuşulduğunu belirtti.

Abalar, Azatlı, Hasköy, Musulça, Oğlupaşa ve Söğütlüdere köylerindeki kooperatif başkanlarıyla buluştuğunu aktaran Balkan, "Başkanlarımız ile kooperatiflerin işleyişi ve üretimdeki sorunlarımızı konuşuyoruz. Çözümler için gerekli kurumlarımız ile görüşüyoruz. Tarımsal üretimimiz ve üreticilerimiz öncelikli konularımız arasında. Kooperatiflerimizle ve üreticilerimizle bir araya gelip üretmek için çözüm aramaya, onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gemici ve Eker mezarları başında anıldı

Keşan Belediyesinin geçmiş dönem başkanlarından merhum Mehmet Gemici ve merhum meclis üyesi İsmail Eker, mezarları başında anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merhum Gemici ölümünün 21. yılı, Eker'in ise 15. ölüm yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Törenlere, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, siyasi parti temsilcileriyle Gemici ve Eker'in aileleri katıldı.

Belediye Başkan Vekili Gergin, Keşan'ın 13. belediye başkanı olan Gemici'yi rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

Gemici'ye hizmetlerinden dolayı minnettar olduklarını aktaran Gergin, "Makamların geçici olduğunu hepimiz biliyoruz, ardından böylesine büyük bir ilgi bırakmış olması hepimize ders niteliğinde. Halkla çok yakın ilişkiler kurabilen, bıraktığı izler devam eden çok saygın bir belediye başkanımız. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet dilerim." ifadelerini kullandı.

Gergin, merhum meclis üyesi İsmail Eker'i de rahmetle andıklarını kaydetti.

Kaymakam Çiftçi'den pazar ziyareti

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, ilçede perşembe günleri kurulan sebze meyve pazarını ziyaret etti.

Kaymakam Çiftçi, pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Sorun ve talepleri dinleyen Çiftçi, esnafa hayırlı işler diledi.

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Aydın Balkan, Edirne, Çiftçi, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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