Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

İsmailoğlu da Vali Canalp'e derneğe verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Aksal ile Fevzi Demir de yer aldı.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İpsala Anadolu İmam Hatip Lisesi ile İpsala İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Arpacı, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti, strateji oyunu Mangala oynadı.

Öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinleyen Arpacı, okulun akademik, sosyal, kültürel, ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında yöneticilerden bilgi aldı.

Arpacı, yeni eğitim öğretim döneminde okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Kaymakam Çiftçi'ye ziyaret

Hamzabeyli Gümrük Müdürü Hayati Demir ve Hamzabeyli Gümrük Turizm İşletmeleri Müdürü Ali Ulvi Dinç, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi'yi ziyaret etti.

Ziyarette, gümrük kapısında yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Kaymakam Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Demir ve Dinç'e teşekkür etti.