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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

11.02.2022 13:17
Edirne'den kısa kısa

Edirne'de din görevlileri ve hayırseverlerin katkılarıyla toplanan nakdi yardım İdlib'te yaşayanlara ulaştırıldı.

Edirne'de din görevlileri ve hayırseverlerin katkılarıyla toplanan nakdi yardım İdlib'te yaşayanlara ulaştırıldı.

İl Müftüsü ve Diyanet Vakfı Edirne Şube Başkanı Alettin Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'deki din görevlilerinin İdlib'te yaşayanlar için iyilik seferberliği başlattığını belirtti.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadis-i şerifini kendilerine şiar edindiklerini ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Edirne Müftülüğü din görevlileri kendi aralarında organize ettikleri iyilik hareketiyle Suriye'de dondurucu soğuk ve zorlu kış şartları altında çadırlarda yaşam mücadelesi veren mülteci kardeşlerinin yardım çağrılarına sessiz kalmadı. Hayırseverlerin verdiği desteklerle bir hafta gibi kısa süre içinde 50 bin lira tutarında yardım toplantı. Hatay Müftülüğü koordinesinde oluşturulan ekipler tarafından Suriye İdlib kırsalında çadırlarda yaşayan zor durumdaki 125 mülteci aileye nakdi yardım olarak teslim edildi."

Türk Kızılay'dan giysi yardımı

Türk Kızılay Edirne Şubesi'nden yapılan açıklamada, Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını giderebilmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Türk Kızılay Edirne Şubesi ekiplerinin giysi kolilerini Enez Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfına teslim ettiği kaydedildi.

Yeşilay Kadın Komisyonu toplandı

Edirne Yeşilay Şubesi Kadın Komisyonu toplantısı yapıldı.

Şubede gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusu görüşüldü.

Toplantıya, Kadın Komisyon Başkanı Zeynep Kaya Demirtaş ve Yeşilay üyeleri katıldı.

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Kızılay, Edirne, İdlib, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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