Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Cüneyt Kurt ve beraberinde çağrı merkezi çalışanları, "112 Günü" etkinlikleri kapsamında Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, 7gün 24 saat görevinin başında olan acil çağrı merkezi çalışanlarının günlerini kutlayıp görevlerinde başarı dileğinde bulundu.

Sevgililer Günü El Sanatları Alışveriş Günleri

Edirne Belediyesi Sevgililer Günü El Sanatları Alışveriş Günleri, törenle Saraçlar Caddesi'nde başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, caddede açılan 72 stantta el emeği ürünler satışa sunuldu.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin üreten kadınlarının el emeği göz nuru ürünlerinin vatandaşlarla buluşturulduğunu belirtti.

Özel günlerde bu tarz çalışmaların süreceğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Hem üretimin asla vazgeçilmez bir unsur olduğunu göstermek istiyoruz hem kadınlarımızın becerilerini, yeteneklerini el emeklerini tanıtmak istiyoruz. Ama diğer taraftan da bunları üreten değerli kadınlarımızın aile ekonomilerine küçük de olsa bir katkı, alan vatandaşlarımızın da daha iyi daha kaliteli, el emeği ürünleri daha ucuza almalarını sağlayarak, onların da ekonomilerine bir katkı sağlamış oluyoruz. Bu yıl başlattığımız bu gelenek sürecek."

Edirne İMECE aracılığıyla her ay 14 bin aileye destek veriliyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne İMECE aracılığıyla her ay 14 bin aileye destekte bulunduklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, yardımların toplandığı binayı ziyaret etti.

Edirne halkının destekleriyle ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırıldığını belirten Gürkan, "Akıllı telefonlara indirilen bir uygulama ile bağışçılar istedikleri bağışları istedikleri miktarda yapabiliyor. Alan elin verin eli görmediği bir uygulamayla temel gıda, temizlik, kıyafet, bebek maması, bebek bezi ve kedi, köpek mamasına kadar çok sayıda malzeme ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor." ifadelerini kullandı.