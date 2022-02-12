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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

12.02.2022 11:22
Edirne'den kısa kısa

Edirne Müftülüğü tarafından düzenlenen toplantıda ilçe müftüleri ve il gençlik koordinatörleri bir araya geldi.

Edirne Müftülüğü tarafından düzenlenen toplantıda ilçe müftüleri ve il gençlik koordinatörleri bir araya geldi.

Dar'ül Hadis Gençlik Merkezindeki programda, ilçe müftüleri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt'un başkanlığında düzenlenen toplantıda aile ve gündeme dair konular ele alındı.

Gençlik koordinatörleri de projeleri hakkında bilgi verdi.

Keşan'da kan bağışı kampanyası

Keşan ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Türk Kızılay ve belediye işbirliğinde "hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla kampanya başlatıldığı belirtildi.

Kan bağışının hayat kurtardığı aktarılan açıklamada, "Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun. Haydi Keşan kan ver, can ver. Atatürk Parkı yanındaki alanda bugün, yarın, 14 ve 15 Şubat tarihlerinde 12.30 - 18.30 saatleri arasında kan verebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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Bozkurt, gençlik, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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