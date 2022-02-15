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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

15.02.2022 13:25
Edirne'den kısa kısa

Keşan ilçesindeki Arı Maya Parkı'nın işletmesi ihaleye çıkacak.

Keşan ilçesindeki Arı Maya Parkı'nın işletmesi ihaleye çıkacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki Arı Maya Parkı'nın kiraya verileceği belirtildi.

Başvuruların başladığı aktarılan açıklamada, "Kiralama şartlarını öğrenmek ve kiralama yapmak üzere isteklilerin Keşan Kent Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti'nin bulunduğu Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyas Bey Caddesi Keşan Belediyesi Pazaryeri Kompleksi No 23/E1 adresine başvurmaları gereklidir." ifadelerine yer verildi.

İhale ile ilgili detaylı bilgiye 0284 714 86 74 - 0544 885 81 33' numaralarından ulaşılabileceği kaydedildi.

Belediyede tasarruf toplantısı

Keşan Belediyesinde tasarruf toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, amir ve yöneticilerin katıldığı toplantıda tasarruf tedbirlerinin ele alındığı belirtildi.

Keşan Belediyesinin tasarruftan ödün vermeden çalıştığı aktarılan açıklamada, "Mali disiplinden kopmayan bir yönetim anlayışımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşımızın 1 kuruşunun dahi ne şekilde değerlendirileceği konusunda planlarımızı titizlikle yapıyor, hizmet olarak yansıtıyoruz." denildi.

Edirne Yeşilay Spor Kulübü'nden ziyaretler

Edirne Yeşilay Spor Kulübü yöneticileri, judo sporcularını ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette Balkan Judo Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Öğr. Gör. İlknur Kobaş ve kulübün antrenörü Arzu Leyün'ün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Edirne Yeşilay Spor Kulübü'nde de judo çalışmalarına start verildiği belirtildi.

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Yeşilay, Edirne, Keşan, Judo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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