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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

16.02.2022 10:19
Edirne'den kısa kısa

Türkiye Yeşilay Cemiyeti heyeti, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti heyeti, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı makamında ziyaret etti.

Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, ziyarette Alçalar'a cemiyetin bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi, yapılan faaliyetleri anlattı.

Alçalar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bilgiç'e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Yeşilay Şube Başkanı Müzekka Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri ile Yeşilay Edirne Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yence de yer aldı.

Kadri Mehmet Paşa, isminin yaşatıldığı okulda anıldı

Edirne'nin eski valilerinden Kadri Mehmet Paşa, Edirne'de adının yaşatıldığı Kadripaşa İlkokulu'nda düzenlenen programla anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "İsmiyle Müsemma Okullar Projesi" kapsamında kentteki okullara ismini veren önemli şahsiyetler anılıyor.

Kadri Mehmet Paşa da adının yaşatıldığı okulda anıldı.

Düzenlenen programda eğitimci yazar Ayhan Tunca, öğrencilere ve öğretmenlere Kadri Mehmet Paşa'yı anlattı.

Anma programının ardından katılımcılar Kadri Mehmet Paşa'nın Hasan Sezai Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Doç. Dr. Kaçar'ın projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Kaçar'ın yürütücüsü olduğu "İlaç Taşıyıcı Yeni Lipit Polimer Hibrit Nanoparçacıkların Geliştirilmesi İçin Moleküler Tasarım Kurallarının Çok Ölçekli Moleküler Modelleme ve Simülasyonlarla Belirlenmesi" adlı proje, "3501 Kariyer Geliştirme Programı" kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kaçar'ın projesi ile bilgisayarlı moleküler simülasyonlar yoluyla mevcut nano-taşıyıcı malzemelerin incelenmesi ve yeni ilaç ve mRNA taşıyıcı nanoskopik malzemelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Kaçar, nanoteknolojinin gelişmesiyle birlikte hastaya özel tedavi geliştirmenin sağlık alanında birincil amaçlardan biri haline geldiğini ifade etti.

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Mehmet Paşa, Türkiye, Yeşilay, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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