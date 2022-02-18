Trakya Üniversitesi öğretim görevlileri Dr. Hasan Ali Cengiz ve Dr. Tarık Sarıoğlu'nun editörlüğü yaptığı "Payitaht (Edirne Üzerine Dil-Tarih- Edebiyat Araştırmaları)" adlı kitap yayımlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, kısa bir süre önce okuyucuyla buluşan kitabın akademisyenlere, öğrencilere ve araştırmacılara rehber olması bekleniyor.

Cengiz ve Sarıoğlu'nun editörlüğünü üstlendiği kitapta 6 üniversiteden 14 araştırmacının çalışmaları yer alıyor.

Yolda oluşan göçük onarıldı

Yayla sahilinde şiddetli lodos nedeniyle yolda meydana gelen göçük onarıldı.

Keşan Belediyesi ekipleri Haluk Sokak üzerinde oluşan göçüğü onarmak için kesme dolgu çalışması yaptı.

Belediye Başkan yardımcıları Bülent Günsal ve Ali Ünal ile Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç da çalışmaları yerinde inceledi.

Edirne'de ocak ayında 469 konut satıldı

Edirne'de ocak ayında 469 konutun satışı gerçekleşti.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde ocak ayında 88 bin 306 konut satıldı.

Konut satışlarında İstanbul, 15 bin 110 konut satışı ile en çok konut satılan il oldu.