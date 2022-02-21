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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

21.02.2022 14:50
Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediyesi yarın "Biz Bize Gecesi" düzenleyecek.

Edirne Belediyesi yarın "Biz Bize Gecesi" düzenleyecek.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle Edirne Belediyesi 2022 yılını, "Edirne Yılı" olarak ilan etmişti.

2022 yılının ilk iş günü olan 3 Ocak 2022 tarihinde çalan gong ile başlayan 2022 "Edirne Yılı" Edirne'de düzenlenecek bir dizi etkinliklerle kutlanacak.

Bu etkinliklerin en özel gününü de 22.02.2022 tarihi olarak belirleyen Edirne Belediyesi, bu özel gün için konserler ve çeşitli gösterilerin yapıldığı "Biz Bize Gecesi" düzenleyecek.

Dünya Rehberler Günü

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü'nde Edirneli turist rehberleriyle kent ormanında bir araya geldi.

Rehberler Günü'nü kutlayan Gürkan, Edirne'nin doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleriyle çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Osmanlı 'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne'nin turizmin yükselen değeri olmaya devam ettiğini belirten Gürkan, "Edirne, tarihi ve doğal güzellikleriyle, stratejik konumuyla gerçekten de çok değerli, çok kıymetli bir şehir. Türkiye'de en çok turist ağırlayan şehirlerden biri olan Edirne'de yakaladığımız bu turizm potansiyelini daha da artırarak, dünyadaki sayılı kentler arasında yer alabilmek en büyük hedefimiz." diye konuştu.

Gürkan, daha sonra rehberlerin görüşlerini, eleştirilerini dinleyerek, turizm konusunda fikir alışverişinde bulundu.

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Kaynak: AA

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