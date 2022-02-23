AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz ve Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) Edirne Başkanı İsa Vural, Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

İba ziyarette, Cambaz ve Vural ile sohbet ederek dilek ve beklentilerini dinledi.

Geleceğin teminatı olan gençlerin yerinin her zaman ayrı olduğunu belirten İba, "Gençlerimiz bizim en kıymetlilerimiz, Edirne'mizi, vatanımızı emanet edeceğimiz isimler, bizim geleceğimiz. Onların beklentileri ve fikirleri bizler için bu nedenle büyük önem taşıyor. Kendilerine ve programlarına sonuna kadar destekçi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

İba, gençlerle yeni proje ve fikirler üzerine de görüşmeler yaptıklarını söyledi.

ÜNİAK ve gençlerle Edirne'de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu hissettirecek organizasyonlar düzenlemenin heyecan verici olduğunu dile getiren İba, "Her zaman dile getirdiğim gibi, biz bu gençliğe çok güveniyor, yürekten inanıyoruz. Onları geleceğe hazırlamak, motivasyonlarını yüksek tutmak ve o güzel enerjilerini güzel işlere yönlendirmek bizim önceliklerimizdendir." ifadelerini kullandı.

Vural da İba'ya mart ayında düzenleyecekleri Çanakkale tarihe yolculuk gezisi için verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Edirne Bahçeşehir Koleji basketbolda şampiyon oldu

Edirne Bahçeşehir Koleji, Basketbol Genç B Erkek İl Birinciliği Müsabakalarında şampiyon oldu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Genç B Erkek İl Birinciliği Müsabakaları Edirne'de tamamlandı.

Müsabakalara katılan Edirne Bahçeşehir Koleji, tüm karşılaşmaları kazanarak il birincisi oldu.

Lise Müdürü Aysun Yiğitsoy, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra peş peşe aldıkları sportif başarılarla da kendilerini gururlandırdığını belirterek, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenleri teşekkür etti.

Basketbol antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Barkın Durmaz çok çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade etti.

Yenilenen araçlar tanıtıldı

Keşan Belediyesi tarafından alınan karar ile yenilenen İzzetiye Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nin araçları tanıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, eski itfaiye binası bahçesinde yapılan tanıtım toplantısında Keşan'da toplu taşıma hizmetlerini, arzu edilen konfora kavuşturmak için önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.

İzzetiye Mahallesi için toplu taşımada düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Helvacıoğlu, "Mahalleye servis yapan toplu taşıma araçları ve minibüs durak noktaları sarı renk olarak belirlendi. Kooperatifimiz 16 araç ile hizmet verecek. İzzetiye'den Keşan'a gidişte minibüs durak noktaları İzzetiye Mahallesi, Keşan Devlet Hastanesi, Anafartalar İlkokulu, Cumhuriyet Caddesi, Dünya spot önü ve eski itfaiye otoparkı, Keşan'dan İzzetiye'ye dönüşte ise minibüs durak noktaları eski itfaiye otoparkı, park sokak/hancı market önü, arı maya parkı önü, Keşan Devlet Hastanesi ve İzzetiye Mahallesi olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.