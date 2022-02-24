Trakya Üniversitesi (TÜ) Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde "Pandemi Öncesi ve Sonrası Dezavantajlı Bölgedeki Çocukların Eğitim Sorunları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Senato Salonu'nda düzenlenen çalıştayda Edirne'nin dezavantajlı bölgelerindeki okullarda eğitim alan çocukların pandemi öncesi ve sonrasında yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara üretilecek çözüm önerileri konuşuldu.

TÜ Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite olarak dezavantajlı mahallelerdeki çocukların gelişimi adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

"Geleceğim Sensin Projesi" ile 55 çocuğun hayatlarına dokunduklarını aktaran Tabakoğlu, " Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve 81 ilin vali eşlerinin karşısında şarkılar söylediler. Strazburg'da AB Konseyi'ni Çanakkale türküsü ile inlettiler. TBMM'de, 23 Nisan'da dünya çocuklarına konser verdiler. Bu çocuklarımızın bugün 18'i müzik eğitimlerini konservatuvarımızda devam ettiriyor, diğerleri de eğitimlerini başarı ile sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise Edirne'de eğitim daha ileri seviyelere taşımak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

TÜ Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ilgaz da çalıştayın göreve geldiği ilk günden beri gerçekleştirmek istediği bir etkinlik olduğunu belirtti.

- Keşan Belediyesi, TÜBİSAD ile elektronik atık toplama yarışması düzenliyor

Keşan Belediyesi ve TÜBİSAD iş birliğinde yarışma düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TÜBİSAD ve belediye arasındaki protokole istinaden düzenlenen kampanyaya anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler katılabilecek.

Okullarda biriktirilen elektronik atıklara ait fotoğraflar il, ilçe ve okul ismi belirtilerek, 1 Mayıs 2022 tarihine kadar aeee@tubisad.org.tr adresine gönderilebilecek.

Kampanya 9 Mayıs tarihinde sona erecek.

Kampanya kapsamında toplanan atık miktarları göz önünde bulundurularak öğrencilere teşekkür belgesi, spor topları seti, fotokopi kağıdı, tablet, laptop ve kitap seti hediye edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen teknik heyet Kent Müzesini inceledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde görevli teknik heyet, Keşan Kent Müzesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müze binasında incelemelerde bulunan heyet, Müze Koordinatörü Aslı Avcı'dan proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Heyet, incelemenin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile bir araya geldi.

Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesinin geçmiş ile gelecek arasında köprü olacağını belirtti.

Projenin içerisinde kafeteryadan, açık hava sinemasına, amfi tiyatrodan sanat atölyelerine kadar pek çok yaşam alanı tasarladıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Bakanlığımızın da bize destekleri devam ediyor. Mimarlarımız ve konusunda uzman teknik ekipler ile çok doğru bir projeyi uyguluyor, yaşayan yeni nesil müzecilik anlayışını Keşan'ımızda ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Keşan'daki bilgi ve yön levhaları yenileniyor

Keşan Belediyesi, şehir bilgi ve yön levhalarının yenilenmesi çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan'ın estetik görünümüne katkı sunacak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüntü kirliliğine neden olan ve kent estetiğini bozan tabelaların yenileriyle değiştirildiğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrimizde ulaşımı kolaylaştırmak, şehir estetiğine katkı sunmak ve turizm potansiyelini öne çıkarmak amacıyla, eksik olan ve eskiyen yön tabelalarımızı modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Yürütülen çalışma kapsamında mevcut 20 noktaya 160 yeni yön levhasının montajını yapıyoruz. Bu çalışmamız ile hem Keşan daha modern bir görünüme kavuşacak hem de misafirlerimiz aradıkları noktalara daha kolay ulaşabilecek."