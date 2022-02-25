Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

25.02.2022 09:30
Edirne'den kısa kısa

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı'yı ziyaret etti.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı'yı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçede yapılması planlanan sosyal hizmet yatırımları ve devam eden çalışmalar görüşüldü.

Kaymakam Kaymakçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Özbaş'a çalışmalarında başarı diledi.

Özbaş da Kaymakçı'ya teşekkür etti.

"Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi verildi

Süloğlu'nda kamu kurumlarında görev yapan idareci ve öğretmenlere "Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi gerçekleştirildi.

Süloğlu Kaymakamlığınca hazırlanan Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı tarafından desteklenen programda katılımcılara, Erasmus, IPA programları ve proje hazırlama teknikleri konusunda eğitim verildi.

Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara sertifikaları İlçe Kaymakamı Özgür Kaya tarafından verildi.

Vergi Haftası

İpsala Vergi Dairesi Müdür Vekili Bayram Güleç, Vergi Haftası dolayısıyla İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vergi Haftasını kutladı.

Türkiye'de vergi bilincinin oluşturulmasının kalkınma açısından önemli olduğunu belirten Güngör, özverili çalışmalarından dolayı Vergi Dairesi personeline teşekkür edip sağlıklı günler temennisinde bulundu.

Enez Kaymakamı Göktaş'tan Sağlık Müdürü Yıldırım'a ziyaret

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ziyarette, ilçedeki sağlık yatırımları ve yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Göktaş, Yıldırım'a çalışmalarında başarı diledi.

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Hisarcık, Edirne, Meriç, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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