Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

28.02.2022 11:51
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediyesi ve Keşan Müftülüğünce Miraç Kandili programı düzenlendi.

Keşan Belediyesi ve Keşan Müftülüğünce Miraç Kandili programı düzenlendi.

Saray Avluları Camisindeki programda İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, İslam aleminin Miraç Kandilini kutladı.

Ardından Kuran-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program sonunda lokma ikram edildi.

TÜİK dış ticaret istatistiklerini açıkladı

Edirne'de ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 artarak 6,9 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalatı yüzde 54,2 artışla 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de ihracat ocak ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 17,9 artarak 6,9 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 84,1 azalarak 1,8 milyon dolar oldu.

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Keşan'da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor Keşan'da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa

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Kaynak: AA

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