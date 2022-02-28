Edirne'de halk ekmek büfelerinin montajına başlandı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada halk ekmek satışının yapılacağı büfelerin ilk etapta 7 noktada hizmet vereceğini belirtti.

Uzun zamandır hayalini kurdukları bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Halk ekmek uygulaması ilk olarak Kıyık, Küçükpazar, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Yeniimaret Mahallesi, Karaağaç Mahallesi, Çavuşbey Mahallesi ve Fırınlar Sırtı TOKİ'de başlayacak. Çok yakın zamanda öncelikle bu 7 noktada daha sonra kentimizin birçok noktasında 'Edirne Belediyesi Halk Ekmek' faaliyete geçecek. Halkımıza en iyi hizmeti, en iyi fiyatlarla vermek önceliklerimiz arasında. Her şey Edirne'miz için. Edirne'mize 'Edirne Belediyesi Halk Ekmek' uygulaması hayırlı olsun."

Yeşilay, "Geleneksel Yeşilçay Sohbetleri" düzenledi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesince "Geleneksel Yeşilçay Sohbetleri" kapsamında "Meme Kanseri Farkındalığı ve Sağlıklı Yaşam" konulu söyleşi düzenlendi.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye Bezmialem Vakıf Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şeyma Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

Yıldız, dünyadaki ölüm nedenlerinin en başında meme kanserinin geldiğini belirterek, ortalama risk altındaki tüm kadınların mamografik taramalarına erken yaşlarda başlayıp her yıl kontrollerini yaptırması gerektiğini ifade etti.

Söyleşiye Edirne Yeşilay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Kaya Demirtaş ile Yeşilay gönüllüsü ve üyesi kadınlar katıldı.

Yayla sahilinde yol düzenleme çalışmaları sürüyor

Keşan Yayla sahilindeki yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediyesi ekipleri, Liman, Piri Reis, Yayla ve Öztekin caddeleri üzerindeki yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz sezonuna kadar bitirilmesi hedeflenen çalışmalar kapsamında kilitli taş ile 25 bin metrekare yol ve kaldırım ile 4 bin metre bordür imalatı gerçekleştirildi.