Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emin Ünsal'ın " Osmanlı Devleti'nin Kafkasya Siyaseti ve Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın Faaliyetleri (1771-1791)" adlı kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kitapta Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıldaki Kafkasya politikaları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Ünsal, kitabın üç bölümden oluştuğunu belirtti.

Osmanlı Devleti'nin Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım ve Kafkasya mücadelesinde üstünlüğünü kaybettiğini aktaran Ünsal, "Osmanlı Devleti'nin bu dönemde Kafkasya'da uyguladığı yönetim ve siyaset stratejileri, Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın faaliyetleri doğrultusunda şekillenmiştir. Bu nedenle, Osmanlı Devleti'nin Kafkasya politikalarını daha derinlikli bir biçimde kavrayabilmek için Süleyman Paşa'nın faaliyetleri çalışma konusu olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

TÜ Müzik ve Bale Orta Okulu öğrencisinin başarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Orta Okulu 7. Sınıf öğrencisi Tuğra Kanat, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nda "En İyi Serbest Eser Yorumu" belgesini aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dr. Öğretim Üyesi Işıl Dağlar'ın 7. sınıf öğrencisi Tuğra Kanat, Adana'da Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen yarışmaya katıldı.

Kanat, Türkiye ve dünyanın seçkin piyanist ve akademisyenlerinden Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Prof. Dr. Eser Bilgeman Şakir, Doç. Gökhan Aybulus, Doç. Dr. Jerfi Aji, Doç. Yuriy Sayutkin ve Cem Babacan'ın jüri üyeliğini yaptığı 3. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışmasında "En İyi Serbest Eser Yorumu" belgesini almaya hak kazandı.

Trakya'da arkeoloji konferansları

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş tarafından organize edilen Trakya'da Arkeoloji çevrim içi konferans serisinin on üçüncüsü "Doğu Trakya'da Arkeolojik Yeni Keşifler" konusuyla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, konferansa Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Erdem, Marmara denizinin kuzeyinde kıyısı olan Tekirdağ ve Çanakkale il sınırlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleri ile yaptığı yüzey araştırmasında bugüne kadar çok sayıda yerleşim merkezi, kutsal alan, kale, savunma sistemleri, işlikler, nekropol alanları ve kaya sunaklarının yerlerinin tespit edildiğini belirtti.