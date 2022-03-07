Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

07.03.2022 09:55
Edirne'den kısa kısa

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'ı ziyaret etti.

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'ı ziyaret etti.

Başsavcı Çakmak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Kaymakam Çiftçi'ye çalışmalarında başarı diledi.

Çiftçi de Çakmak'a teşekkür etti.

Enez'de fotoğraf sergisi

Enez'de, "Karadeniz Havzası Sulak Alanları Tehdit Eden Kirlilik" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Enez Kaymakamlığı ile Edirne Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünün ortak olduğu BioLearn Projesi çerçevesinde Karadeniz havzasındaki sulak alanlarda kirlilik tehdidine karşı duyarlılığın arttırılmasını amaçlanıyor.

Proje kapsamında 5 ülkeden 18 fotoğraf sanatçısının çalışmalarının yer aldığı sergi, doğasever ve sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Sergi sırasıyla proje ortakları Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Ukrayna'da açılacak.

Yeşilay Haftası

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Yeşilay Haftası nedeniyle Yeşilay Edirne Şubesini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kaya, Şube Başkanı Müzekka Bayrak ve Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç'le sohbet etti.

Yeşilay Haftası'nı kutlayan Kaya, şube yöneticilerine çalışmalarında başarı diledi.

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Mustafa Çakmak, Yeşilay, Çiftçi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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