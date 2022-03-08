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Edirne'den kısa kısa

08.03.2022 09:17
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun düzenlediği resepsiyona katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun düzenlediği resepsiyona katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ikili işbirliğini geliştirmek ve çeşitli konuları görüşmek adına Türkiye'ye gelen Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu resepsiyonda Kosova'nın Türkiye'deki vatandaşları, iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve eğim alanındaki iş birlikleri hakkında bir konuşma gerçekleştirdi.

Rektör Tabakoğlu, resepsiyonda Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu ile görüştü.

Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi'nin Balkanlar odaklı çalışmaları, gelecek vizyonu, Kosovalı öğrenciler, Kosova Teknopark projesi ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Tabakoğlu, ayrıca Kosovalı yetkililerle bir araya gelerek ikili işbirlikleri hakkında görüştü.

Başarılı sporcu ve antrenörü Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda ikinci olan Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencisi Tuğba Gülşah Konuş ve antrenörü Doç. Dr. Şengül Demiral, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden açıklamaya göre, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Konuş, Aydın Nazilli'de düzenlenen şampiyonada 48 kiloda gümüş madalya kazandı.

Başarı sporcu Konuş ve antrenörü Doç. Dr. Demiral, şampiyonanın ardından madalyaları ile Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Tabakoğlu, Demiral ve Konuş'u başarılarından ötürü tebrik etti.

Trakya Üniversitesinin madalyalı ve şampiyon sporcular yetiştirme geleneğinin devam ettiğini ifade eden Tabakoğlu, başarılı sporcudan 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda da madalya beklediğini dile getirdi.

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Kosova Cumhuriyeti, Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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