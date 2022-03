Millet İttifakı'nın Edirne ve ilçelerindeki belediye başkanlarının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile toplantıda bir araya geldiği bildirildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki toplantıda belediyelerin ortaklaşa gerçekleştireceği projeler görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Belediye Başkanı Recep Gürkan, toplantının Edirne için yeni bir başlangıç olacağını belirtti.

Toplantıda kentleri geliştirmek için yapılacak çalışmaların konuşulduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Bugün burada Edirne Belediye Başkanları olarak en büyük beklentimiz geleceğe dönük kentlerimizde neler yapabiliriz, neler üretebiliriz, hangi ortak çözümleri üretebiliriz. İstanbul bizim için hem avantaj hem dezavantaj. Çünkü büyüklüğü ile her şeyi yutabiliyor İstanbul. Ama biz bu dezavantajı avantaja nasıl çevirebiliriz. Sahip olduğu imkanları, özellikle tarımsal anlamdaki bu üretim gücümüzü, İstanbul'daki bu kocaman kalabalıklığıyla nasıl avantaja çevirebiliriz? İnanıyorum ki bu toplantı Edirne'ye de yeni bir başlangıç yeni bir soluk olacak."

Toplantıya CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, Enez Belediye Başkanı Özkan Gönenç, Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Atay, Kırcasalih Belediye Başkanı Hüseyin Tütüncü katıldı.

TRAKDOSK üyeleri İspanya'daki eğitime katıldı

Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (TRAKDOSK) proje sorumlusu Bülent Bacıoğlu ve dernek üyesi Evrim Kaşıkçı, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Gençlik Liderleri için İspanya'da düzenelenen kursa katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bacıoğlu ve Kaşıkçı, "Awareness and Awareness on Climate Change and Consequences" eğitim programı için 9 ülkeden 23 gençlik liderinin katıldığı etkinlik için Madrid'e gitti.

Kursta çeşitli informal teknikler ve tartışma yöntemleri eğitimi verildi. Kültür gecesi etkinliğinde ise derneği ve Edirne'yi tanıtıcı ürünler ve dokümanlar paylaşıldı.

Edirne Belediyesi'nin kuruluşunun 155. yılı kutlanacak

Edirne Belediyesi'nin kuruluşunun 155. yılı düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek etkinlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak, konferanslar düzenlenecek ve emekli olan belediye personeline plaket takdim edilecek.

Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın moderatörlüğünde "Türkiye Belediyecilik Tarihi ve Edirne Belediyesi" konulu konferansta Doç. Dr. Aziz Tekdemir, Öğretim Görevlisi Haluk Kayıcı, önceki dönem belediye başkanları Güngör Mazlum ve İbrahim Ay konuşma yapacak.

TRAKDOSK üyeleri Slovakya'daki proje toplantısına katıldı

Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (TRAKDOSK) üyeleri, "Zihinsel Engelli Gençlerin Spor Yoluyla Sosyalleşmesi" projesi kapsamında Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Slovakya Özel Olimpiyatlar Komitesi'nin ev sahipliğinde 2 gün süre koordinasyon toplantısına proje ortaklarından 18 temsilci katıldı.

Toplantıda, salgın döneminde alınan önlemlerden etkilenen proje etkinliklerinin yeniden planlanması, tamamlanan proje etkinliklerinin raporlaştırılması ve yeni dönemde bütçe planlaması konuları üzerinde çalışarak ikili işbirlikleri konularında bilimsel ve sportif alanlarda yapılabilecek işbirliği ve çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Dernek üyeleri Dr. Emine Demiröz ve Dr. Erdem Demiröz Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği'ni temsilen proje ekibinde yer aldı.