Keşan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Keşanspor Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Sevil Baydar'a "yılın kadını" ödülü verildi, ayrıca çekiliş ve konser düzenlendi.

Keşan Belediyesi Meclis Üyesi Sema Sevinç Kılıç, Keşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nuriye Altın ve esnaf Eylem Korkmazer'in konuşma yaptığı programa katılan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi için her kadının kıymetli olduğunu belirtti.

Kadınlara hizmet etmenin onur ve iftihar olduğunu dile getiren Helvacıoğlu, "Her bir Keşanlı kadınımız, Saroz Körfezi'miz misali eşsiz, Koru Dağlarımız gibi yüksektedir. Her bir anamız Gökçetepe'miz gibi bize nefes aldırır ve yürekleri İbrice Limanı gibi korunaklı ve sıcaktır. Her bir Keşanlı kızımız Erikli'miz gibi gözbebeğidir, Mecidiye'miz gibi güzeldir. Sonuçta her bir kadınımız Keşan'ımız gibi muhteşemdir." ifadelerini kullandı.

Havsa'da "Türkülerde Kadın" konseri düzenlendi

Havsa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Türkülerde Kadın" konseri düzenlendi.

Havsa Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konserde kadın konulu türküler seslendirildi.

Kaymakam Reşit Özer Özdemir'in de bir türküye bağlamayla eşlik ettiği konsere, Belediye Başkanı Aydın Balkan ve ilçe halkı katıldı.