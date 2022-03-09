Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

09.03.2022 09:46
Edirne'den kısa kısa

Keşan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Keşan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Keşanspor Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Sevil Baydar'a "yılın kadını" ödülü verildi, ayrıca çekiliş ve konser düzenlendi.

Keşan Belediyesi Meclis Üyesi Sema Sevinç Kılıç, Keşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nuriye Altın ve esnaf Eylem Korkmazer'in konuşma yaptığı programa katılan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi için her kadının kıymetli olduğunu belirtti.

Kadınlara hizmet etmenin onur ve iftihar olduğunu dile getiren Helvacıoğlu, "Her bir Keşanlı kadınımız, Saroz Körfezi'miz misali eşsiz, Koru Dağlarımız gibi yüksektedir. Her bir anamız Gökçetepe'miz gibi bize nefes aldırır ve yürekleri İbrice Limanı gibi korunaklı ve sıcaktır. Her bir Keşanlı kızımız Erikli'miz gibi gözbebeğidir, Mecidiye'miz gibi güzeldir. Sonuçta her bir kadınımız Keşan'ımız gibi muhteşemdir." ifadelerini kullandı.

Havsa'da "Türkülerde Kadın" konseri düzenlendi

Havsa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Türkülerde Kadın" konseri düzenlendi.

Havsa Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konserde kadın konulu türküler seslendirildi.

Kaymakam Reşit Özer Özdemir'in de bir türküye bağlamayla eşlik ettiği konsere, Belediye Başkanı Aydın Balkan ve ilçe halkı katıldı.

YORUMLAR
500
BUENOS AIRES - Arjantin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gösterileri düzenlendi BUENOS AIRES - Arjantin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gösterileri düzenlendi Başakşehirli kadınlar 8 Mart'ta bir araya geldi Başakşehirli kadınlar 8 Mart'ta bir araya geldi

Dünya Kadınlar Günü, Havsa, Keşan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Rusya, ekonomik önlemler almaya devam ediyor! Merkez Bankası döviz satışını askıya aldı
09:39 Baba dizisi son bölümde neler oldu? Kadir ve Emin arasında yaşanan çekişme devam ediyor
09:29 Böyle vicdansızlık görülmedi! Köprüden atladı, 5 araç üzerinden geçti
09:28 Son Dakika! İstanbul'da önlemler artıyor! Beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle yarın toplam 205 sefer iptal edildi
09:21 Dünyanın gözü Ukrayna zirvesinde! Lavrov bugün Antalya'ya geliyor
09:18 Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
09:11 Rusya, doğal gazı keserse Avrupa nasıl ısınacak? Tek seçenek: Azerbaycan-Türkiye ortaklığı TANAP
09:08 43'lük Şıkel transparan elbisesiyle geceye damga vurdu!
09:03 Ayçiçek yağıyla ilgili açıklama İstanbul Ziraat Odası Başkanı Demir'den geldi: 15-20 gün sonra fiyatları düşecek
09:00 Altın fiyatları uçtu! Gram altın ne kadar? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 09:52:23. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement