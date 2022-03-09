MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarını tamamladıklarını belirtti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada Edirne merkez, Uzunköprü, Keşan, İpsala, Enez, Havsa, Meriç, Lalapaşa ve Süloğlu ilçesinde düzenledikleri toplantıların çok verimli geçtiğini bildirdi.

Cumhur İttifakı'nın sağlam temeller üzerine kurulduğunu ifade eden Tercan, "Siyasi menfaatleri için her konuda kendilerine çıkacak yolu mubah sayanların siyasette nerelerde olduğunu cümle alem bilmektedir. Millet onları siyasetin çöplüğüne atmış, siyasetin tozlu raflarında yerini bulmuştur. CHP'nin akıbeti de er geç bu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Keşan'da faaliyet gösteren marketler denetlendi

Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü işbirliğinde ilçede faaliyet gösteren marketlerde fahiş fiyat, etiket ve stokçuluk denetimi yapıldı.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler kapsamında marketlerde, ürün fiyatları karşılaştırıldı, fahiş fiyat, stokçuluk etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı kontrol edildi.

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, Keşan Kaymakamlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü ekipleriyle ortak bir çalışma başlattıklarını söyledi.

İlçe genelindeki marketlerde ve gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde denetimlere devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Denetimlerde fahiş fiyat, stokçuluk etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı, son kullanım tarihi ve gıda maddeleri ile ilgili diğer denetimlerini gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

ETSO Meclis toplantısı yapıldı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen toplantıda, ekmek, pide, köfteci ve tava ciğer, lokanta ile asansör bakım fiyat tarifeleri hakkında güncelleme kararı alındı.

Alınan karar sonrası 220 gram 3 lira, 300 gram pide 5 lira, 150 gram köfte ve 150 gram Edirne tava ciğer 55 lira, asansör bakım fiyatları ise 5 kata kadar 100 lira, 10 kata kadar 200 lira, 11 kat ve üzeri için ise 250 lira olarak güncellendi.

Konu ile ilgili üyelerin belirlenen onaylı fiyat tarifelerini Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından teslim almaları ve bu tarifelerde belirlenen fiyatlara işyerlerinde tüketicilerin ve ilgililerin rahatlıkla görebileceği şekilde bulundurulması istendi.