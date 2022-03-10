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Edirne'den kısa kısa

10.03.2022 12:49
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi, "Unilook Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri"ne katıldı.

Trakya Üniversitesi, "Unilook Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri"ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de düzenlenen ve 20 üniversitenin tanıtıldığı etkinliği yaklaşık 2 bin öğrenci ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi'nden Yıldıray Ercan, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan Şef Mehmet Biter tarafından tanıtımı yapılan Trakya Üniversitesinin standı ilgi gördü.

Öğrencilere üniversitenin akademik birimleri, öğrencilere sunulan imkanlar, kulüp faaliyetleri ve yurt dışı öğrenci hareketliliği hakkında bilgi verildi.

AGD'den Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş ve Anadolu Gençlik Topluluğu üyeleri Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yeni faaliyete geçen Anadolu Gençlik Topluluğu Başkanı Muhammed Ayaydın ve üyeler, desteklerinden dolayı Rektör Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Tabakoğlu da üniversite olarak öğrenci etkinliklerine önem verdiklerini belirterek topluluklar arasında işbirliği yapılabileceğini ifade etti.

Edirne Belediyesi hikaye yarışması düzenleyecek

Edirne Belediyesi, 2022 Edirne Yılı etkinlikleri kapsamında "Genç Yazarlarımızı Arıyoruz" isimli hikaye yarışması düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13-17 yaş arası çocukların katılabileceği yarışmada konu kısıtlaması bulunmuyor.

Adaylar eserlerini, "gencyazarlarariyoruz@edirne.bel.tr" e-posta adresine pdf formatında dosyayı göndererek ya da Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Edirne Kent Müzesi'ne bırakarak yarışmaya katılabilecek.

Yarışmanın birincisine diz üstü bilgisayar, ikinciye tablet bilgisayar, üçüncüye de cep telefonu hediye edilecek.

Son katılım tarihinin 9 Mayıs olarak duyurulduğu yarışmanın ödül töreni 18 Mayıs'ta yapılacak.

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Trakya Bölgesi, Üniversite, gençlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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