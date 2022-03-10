Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi'nin 155'inci kuruluş yıldönümünün etkinliklerle kutlanacağını bildirdi.

Gürkan yaptığı yazılı açıklamada, 13 Mart 1867'de Türkiye'deki ilk belediyelerden birisi olarak kurulan Edirne Belediyesi'nin 155 yaşında olduğunu belirtti.

Belediye kuruluşunun 155'inci yıldönümünün etkinliklerle kutlanacağını ifade eden Gürkan, şöyle konuştu:

"Kutlama etkinlikleri 14 Mart'ta Atatürk Anıtı'na çelen sunulmasıyla başlayacak. Ardından 13.00'te belediye binası nikah salonunda "Türkiye Belediyecilik Tarihi ve Edirne Belediyesi" konulu konferans düzenlenecek. Konferansta Doç. Dr. Aziz Tekdemir, Türkiye'deki Belediyecilik Tarihi, Öğr. Gör. Haluk Kayıcı da Edirne Belediyesi Tarihi hakkında bilgi verecek. Konferansta önceki dönem belediye başkanları Güngör Mazlum ve İbrahim Ay da paylaşımlarda bulunacak. Ardından Edirne Belediyesi'nden emekli olan personele plaket takdim edilecek."

Edirne Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine yardım

Edirne Belediyesince 52 amatör spor kulübüne 174 bin lira yardımda bulunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye meclis salonunda düzenlene programda amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Amatör spor kulüplerine 2014 yılından bu yana destek verdiklerini dile getiren Gürkan, "Ayakkabısından, topuna, filesinden eşofmanına kadar aklınıza ne geliyorsanız her şey astronomik bir şekilde fiyat artışına girdi. Belki verdiğimiz bu destek sizlere az geliyordur, yetersiz geliyordur ama emin olun ki biz de çok zor şartlarda görev yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ülkemizin ekonomik durumu düzelir biz de bu payları daha da arttırırız." ifadelerini kullandı.