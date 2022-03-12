Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

12.03.2022 11:12
Edirne'den kısa kısa

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Keşan'ın çalışmalarıyla bölgeye örnek olduğunu belirtti.

Ziyaretlerinden dolayı Balkan'a teşekkür eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Başkanımız ve ekibine öncelikle kendimizin ürettiği sokak tabelaları olmak üzere, alt yapı çalışmalarından temalı alanlara, yol ve kaldırım uygulamalarından kültürel etkinliklerimize kadar birçok konuda tecrübelerimizi aktardık. Kendileriyle Keşan ve Havsa işbirliğinde yapılabilecek birçok çalışma adına önemli istişarelerde bulunduk."

Helvacıoğlu bocce takımını tebrik etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Atatürk Ortaokulu Yıldız Erkekler Bocce Takımı'nı kabul etti.

Helvacıoğlu ziyarette, spora ve sporculara destek verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin küçük yaşlarda spora yönelmesini desteklediklerini aktaran Helvacıoğlu, "Okullar arası bocce turnuvasında namağlup il birincisi olarak Manisa'da düzenlenecek bölge şampiyonasında Edirne'mizi temsil edecek Atatürk Ortaokulu Yıldız Erkek Bocce Takımı'nı ve kıymetli öğretmenlerimizi misafir ettik. Bölge şampiyonasında bizleri temsil edecek kardeşlerimize şimdiden başarılar dilerim. İnanıyoruz, şampiyonluk yakın." diye konuştu.

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Mustafa Helvacıoğlu, Aydın Balkan, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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