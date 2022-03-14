Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

14.03.2022 09:19
Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçedeki kadın üreticilere destek amacıyla yapılan üretim merkezi ve satış ofisini ziyaret etti.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçedeki kadın üreticilere destek amacıyla yapılan üretim merkezi ve satış ofisini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği destekleri ve İpsala Kaymakamlığı koordinasyonunda yapılan İpsala Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin tadilatı tamamlandı.

Valilik destekleriyle makine ve ekipmanları alınan merkezde incelemede bulunan Kaymakam Güngör, desteklerinden dolayı Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür etti.

Güngör'e ziyaretinde kooperatif başkanı Şerife Özkaynak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin de eşlik etti.

Profesyonel rehberlere eğitim verildi

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin (EDOSK) yürüttüğü "Eco Strandzha" Projesi kapsamında profesyonel rehberlere yönelimi ekolojik eğitim verildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Interreg IPA Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı desteğiyle gerçekleşen proje kapsamında katılımcılar, Edirne'de 3 gün boyunca eğitim aldı.

Sınır ötesi işbirliği girişimleri ile sürdürülebilir turizm ağının arttırılması amaçlanan projeyle özellikle Istranca Dağları bölgesinde sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında profesyonel rehberler için ekolojik eğitim konusunda kapasite geliştirme etkinliği gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500
Edirne Valisi Ekrem Canalp 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı Edirne Valisi Ekrem Canalp 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı İpsala'da aşevinin ilk sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı İpsala'da aşevinin ilk sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Ekrem Canalp, Hisarcık, İpsala, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
09:22 Bombardımanda koyun koyuna ölen ana oğul, artık evlerinin bahçesinde yatıyor
09:15 Rusya Instgram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
09:13 Letonya Savunma Bakanı'ndan SİHA açıklaması: 6 aylığına kendi semalarımızda test edelim!
09:01 Bu çocukların anne babaları Ukrayna-Rusya savaşında öldü! Ukrayna büyükelçisi paylaştı!
08:49 Ünlü Rus ressamın oğlu kendisini fast food zinciri Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi!
08:45 Yoksulluk hallerimiz: 141 bin çocuğa ailesi bakamıyor, 11 milyon kişiye gıda yardımı yapılıyor!
08:42 Ukrayna ordusundan cansız bedenlerle Rusya'ya Z harfi göndermesi!
08:31 Bergen filminde olay çıkardı, Dilber Ay'ın oğlu olduğunu iddia etti!
08:25 Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden karısına baltalı saldırı: Eve alınmayınca kapıyı baltayla kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 09:30:21. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement