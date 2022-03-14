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Edirne'den kısa kısa

14.03.2022 13:17
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Erdem Demiröz, "Gelecek Vadeden Girişimciler 2022" Yarışması "Akademik girişim kategorisi"nde finale kaldı.

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Erdem Demiröz, "Gelecek Vadeden Girişimciler 2022" Yarışması "Akademik girişim kategorisi"nde finale kaldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, girişimcilik ekosisteminde merak uyandıran ve ses getiren yarışmaya içlerinde teknoparklar, kuluçka merkezleri ve hızlandırma programları bulunan 21 paydaş kurumdan 120'yi aşkın girişimci başvuru yaptı.

Girişimcilerden 86'sı seçici kurul tarafından ön değerlendirmeye kabul edildi.

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Demiröz de yarışmanın akademik girişim kategorisinde finale kaldı.

Edirne Belediyesi karikatür ve resim yarışması düzenleyecek

Edirne Belediyesi, 2022 Edirne Yılı etkinlikleri kapsamında "Baharın Gelişi" isimli karikatür ve resim yarışması düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne'de öğrenim gören öğrencilerinin katılabileceği yarışmada karikatür ve resim yarışmaları ilkokul, ortaokul ve lise olarak 3 kategoride düzenlenecek.

Son başvuru tarihi 16 Mayıs olarak belirlenen yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler karikatür ve resimlerini Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Edirne Kent Müzesi'ne bırakabilecek.

ETTDER heyeti, Filibe Başkonsolosu Küngerü'yü ziyaret etti

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) heyeti, proje için gittikleri Bulgaristan'da Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü'yü ziyaret etti.

Filibeli proje ortakları Courage Foundation (Cesaret Vakfı) ve Trakia Tourism Region (Trakya Turizm Bölgesi Yönetimi Teşkilatı) ile toplantılar yapan Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, ve Danışma Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Yaşagül Ekinci Danışan, daha sonra Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü'ye ziyarette bulundu.

Küngerü, görev bölgesi hakkında bilgi vererek, kültürel işbirliği ve turizm açısından yapılan etkinliklerin önemine değindi.

Heyet de Filibe ve Edirne arasında turizm destinasyonları arasında daha sağlıklı bir ağ oluşturulması gerektiğini belirterek, Küngerü'yü Edirne'ye davet etti.

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Trakya Bölgesi, Girişimcilik, Turizm, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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