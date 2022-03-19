Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

19.03.2022 10:19
Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilat Başkanı Mehmet Akif İriş, Lalapaşa İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi'nin 27 Mart'ta gerçekleşeceğini bildirdi.

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilat Başkanı Mehmet Akif İriş, Lalapaşa İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi'nin 27 Mart'ta gerçekleşeceğini bildirdi.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, kongre için hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenecek kongreye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş'in katılacağını belirten İriş, şunları kaydetti:

"Bu kongrede Saadet Partisi Lalapaşa İlçe Teşkilatı yönetimi yeni katılımlarla daha güçlü hale gelecek. Lalapaşa İlçe Teşkilatımızda tecrübeli ve güçlü bir kadro oluşturduk. Güzel, iyi ve faydalı hizmetler olacağına inanıyoruz. Lalapaşa'ya hayırlı olsun."

İpsala Kaymakamı Güngör, muhtarlarla bir araya geldi

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Şehit Er Mustafa Aydın Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, Kaymakam Güngör başkanlığında kurum müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda mart ayı gündemi değerlendirildi.

Toplantıda bir önceki ayda ele alınan konulara değinilerek, gelinen nokta ve sonuçlanan işler değerlendirildi.

Kaymakam Güngör, kaymakamlığa iletilen sorunların plan ve program dahilinde çözüldüğünü belirtti.

Güngör, muhtarların talep ve sorunlarını da dinledi.

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Hapisten çıktı tekrar hırsızlık yaptı Hapisten çıktı tekrar hırsızlık yaptı

Lalapaşa, Hisarcık, 27 Mart, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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