Trakya Üniversitesi (TÜ) Uluslararası Fizik ve Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi (ICPAM) tarafından "Yenilenebilir Enerji ve Akıllı Kullanımı" konulu çalıştay düzenlendi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen çalıştayda, komşuluk ilişkilerinin çok önemli olduğunu, Bulgaristan'la iki komşu ülke olarak her alanda iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

Bulgaristan ile aralarında çok fazla ortak nokta olduğunu ifade eden Tabakoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu ortak noktalarda gençlerimiz bir araya gelmeli. Bugün buradaki etkinlik de bunun bir göstergesidir. Yenilenebilir enerji günümüzde çok önemli hale geldi. Birçok enerji kaynağı var ve buradan alacağımız derslerle yeni enerji kaynaklarını konuşacağız. Hidrokarbona olan bağımlılığımızı azaltmak için yeni çözüm yolları bulacağız. Bu iletişimleri artırarak dünyamızın sorunlarına biz de bir çare üreteceğiz."

Uluslararası Fizik ve Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Seyfettin Dalgıç da yenilenebilir enerji konusunun önemine değinerek güncel konuların yer aldığı çalıştayın özellikle lisansüstü öğrenciler için ufuk açıcı olacağını düşündüğünü belirtti.

Yeşilay öğretmenlerle bir araya geldi

Edirne Yeşilay Şubesi, il genelinde "Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele" kapsamında çalışmalar gerçekleştiren eğitimci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, bir restoranda düzenlenen etkinlikte, Türkiye bağımlılıklar ile mücadele kapsamında Yeşilay ile işbirliği içerisinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Geleceğin teminatı olan çocukların her türlü bağımlılıktan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Arpacı, sağlıklı yaşamın önemi üzerine değindi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç ise Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele eden sivil toplum kuruluşu olduğunu, çocuk ve gençleri bağımlılıklardan kurtarmak için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Edirne Yeşilay Şube Başkanı Müzekka Bayrak ise Yeşilay'ın görev ve sorumluluklarından, okullar ile işbirliği içerisinde yürütülen ortak çalışmalardan bahsetti.

Program "Bağımlılıklar ile Mücadele" çalışmaları kapsamında görüş ve önerilerin değerlendirilmesi ile son buldu.