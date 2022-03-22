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Edirne'den kısa kısa

22.03.2022 10:31
Edirne'den kısa kısa

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müfettişi Süleyman Koçak, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müfettişi Süleyman Koçak, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı ziyaret etti.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Göktaş ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Koçak'a ilçedeki projeler hakkında bilgi verdi.

Koçak, Göktaş'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, Enez Liman Başkanı İsmail Gümüş de yer aldı.

Saadet Partisi Havsa İlçe Başkanı Murat Aladağ

Saadet Partisi Havsa İlçe Başkanı Murat Aladağ, çiftçi sayısının düştüğünü ileri sürdü.

Aladağ, yaptığı yazılı açıklamada, tek çıkış yolunun yerli ve milli tarım politikalar olduğunu ifade etti.

Çiftçiye destek verilmesi gerektiğini aktaran Aladağ, "Üreticinin üretmesinin yolunu açmak, maliyetlerinin azaltılması için çaba göstermek hükumetlerin en önemli görevidir. Tarımda çözüm, ithalatta değil, üretimde aranmalıdır. Bu şartlarda üretmek neredeyse imkansız. Çiftçi üretimden vazgeçerse ne yapacaksınız?" diye kaydetti.

Keşan Belediyesi'nin kursları devam ediyor

Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eylem Tanrıverdi, belediyede devam eden kursları ziyaret etti.

Tanrıverdi, burada yaptığı konuşmada, Keşan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kursların devam ettiğini belirtti.

Kursların yoğunluğundan oldukça memnun olduklarını belirten Tanrıverdi, öğretmenlere ve öğrencilere başarı diledi.

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Kaynak: AA

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