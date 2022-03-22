Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

22.03.2022 13:20
Edirne'den kısa kısa

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Cem Altınel'in yazdığı "Edirne'nin Gömüt Taşları" kitabının tanıtımına katıldı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Cem Altınel'in yazdığı "Edirne'nin Gömüt Taşları" kitabının tanıtımına katıldı.

Soytürk, Feriye Boğaziçi Salonunda gerçekleşen programda Edirne'nin çok kültürlüğü ve hoşgörüsünü katılımcılara anlattı.

Kitabın Edirne'de yüzlerce yıl iç içe yaşamış Türk, Yunan, Musevi, Ermeni, Levanten, Bulgar gibi farklı etnik kökenlerden gelen kültürlerin Edirneli hakkaklar yani taş oyma ustaları tarafından gömüt taşlarına aktarılan bir dizi estetik imgeyi gün yüzüne çıkardığını vurgulayan Soytürk, kitabın meydana gelmesinde emeği olan Altınel'e, tasarımcı Devrim Yaman'a, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kitabın yayımlanmasını destekleyen Uzmar Uzmanlar Denizcilik ve yayınlayan Maestro Reklamcılık yetkililerine teşekkür etti.

Ardından 640 sayfalık araştırma kitap yazarı Altınel tarafından tanıtıldı.

- AFAD eğitim veriyor

AFAD tarafından üniversite öğrencilerine afet eğitimi verilmeye başlandı.

AFAD Edirne İl Müdürlüğü 2022 Tatbikat Yılı faaliyet takvimi içerisinde yer alan eğitim programlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı öğrencilerine hafif arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD tarafından afetlerden korunmak için ve afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla doğal afetlere karşı dirençli toplum oluşturulmasında rol almak, birey ve aileleri afetin ilk 72 saatine hazırlıklı hale getirmek amacıyla eğitimlere devam edileceği belirtildi.

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Turizm, Edirne, Türk, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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