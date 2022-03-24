Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

24.03.2022 09:02
Edirne'den kısa kısa

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarını inceledi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarını inceledi.

Zıpkınkurt, beraberindekilerle Yunanistan'a açılan sınır kapısını ziyaret etti.

Sınır kapısında devam eden yenileme çalışmalarını inceleyen Zıpkınkurt, yetkililerden bilgi aldı.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, ilçe merkezi ve köylerdeki yaşlı vatandaşların evlerine giderek çiçek hediye etti.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaya, taleplerini dinledi.

Kaya'ya ziyaretlerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Senem Koç da eşlik etti.

Keşan'daki metruk binalar yıkılıyor

Keşan'da tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kullanılmayan ve çevresi için tehlike oluşturan metruk binaların belediye ekiplerince yıkıldığı belirtildi.

Vatandaşların huzurunu sağlamak için çalışıldığı aktarılan açıklamada, "Yapı ve kullanım amaçları açısından tehlike oluşturan ve sorun teşkil eden, suça zemin hazırlayan yerler haline dönüşen, vatandaşlarımızın tedirgin olmalarına neden olan metruk evlerle ilgili yıkım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keşan'ımızı daha huzurlu bir yer haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Karaağaç Sınır Kapısı, Ticaret, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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