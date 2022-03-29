Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

29.03.2022 16:06
Edirne'den kısa kısa

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Erasmus programı kapsamında Edirne heyeti Hollanda'daki toplantıya katıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Erasmus programı kapsamında Edirne heyeti Hollanda'daki toplantıya katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Erasmus programı kapsamında yürütülen "Co -Pilots" projesinin 4'üncü proje toplantısı Amsterdam'da gerçekleştiriliyor.

Toplantıda, Curriki platformu için örnek planlar ve Web 2.0 araçları üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecek.

Toplantıya Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Müzekka Bayrak, Cemal Turan ile Edirne Lisesi öğretmenleri katıldı.

Kreş öğretmenlerine "Duygu Dostu Öğretmenlik" eğitimi

Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmenlerine "Duygu Dostu Öğretmenlik" eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen eğitimde

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nalan Kuru, kreş öğretmenlerini "Duygu Dostu Öğretmenlik" yaklaşımı hakkında bilgilendirdi.

Yaş gruplarına yönelik örnek senaryoların tartışıldığı eğitimde, teorik ve pratik bilgiler paylaşıldı.

Enez Kaymakamı Göktaş, fırıncılarla buluştu

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçede faaliyet gösteren fırıncılarla bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamamda, toplantıda, Enez Aşevi Projesi ve ramazan ayında yapılacak programlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Göktaş, vatandaşların yararına yapılan çalışmalarda verilecek desteklerden dolayı fırıncılara teşekkür etti.

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milli eğitim bakanlığı, Hollanda, Erasmus, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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