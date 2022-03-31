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Edirne'den kısa kısa

31.03.2022 15:05
Edirne'den kısa kısa

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneğini ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneğini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kentteki spor faaliyetleriyle hakem ve gözlemcilerin sorunları konuşuldu.

Tercan, Şube Başkanı Yalçın Biçer ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Biçer de MHP heyetine teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Türkyılmaz yabancı öğretim elemanlarıyla buluştu

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, üniversitede görev yapan yabancı öğretim elemanları ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan öğretim elemanlarının çalışmalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Üniversite bünyesinde 27 yabancı uyruklu akademisyeninin olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Türkyılmaz, uluslararasılaşma anlamında çalışmalara hızla devam ettiklerini belirtti.

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim ve araştırma amaçlı üniversiteye gelen uluslararası öğrenci sayısında her geçen yıl artış kaydedildiğini dile getiren Türkyılmaz, yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısının da artması için gayret ettiklerini ifade etti.

Selimiye Konferansları

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Rumeli İslam ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Selimiye Konferansları" etkinlikleri devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, konferans dizisi kapsamında İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda "Ramazan'a Merhaba Balkan İlahileri" etkinliği düzenledi.

Etkinlikte araştırmacı ve yazar Mikail Türker Bal, konuşma yaptı.

İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Merkezi öğretim üyeleri ile Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri de ilahi konseri verdi.

Etkinliğe İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztürk, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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Selimiye Meydanı çalışmalar tamamlandığında Türkiye'deki en büyük meydanlardan olacak Selimiye Meydanı çalışmalar tamamlandığında Türkiye'deki en büyük meydanlardan olacak Edirne 2. Kürek Festivali 4 Haziran'da gerçekleştirilecek Edirne 2. Kürek Festivali 4 Haziran'da gerçekleştirilecek

Trakya Üniversitesi, Türkiye, Tercan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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