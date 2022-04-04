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Edirne'den kısa kısa

04.04.2022 12:31
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) mezunu milli güreşçi Yasemin Adar 5. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) mezunu milli güreşçi Yasemin Adar 5. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan milli güreşçi Yasemin Adar, başarılarına bir yenisini ekledi.

Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, finalde rakibi Estonyalı Epp Maee'yi yenerek altın madalya kazandı.

Milli sporcu Adar 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üst üste 4 kez Avrupa Şampiyonu olmuştu.

Açıklamada, Adar tebrik edildi.

Keşan'da marketlerde denetim

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, KDV değişiklikleri başta olmak üzere fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Zabıta Müdürü Savaş Yiğit, yılbaşından bu yana 785 iş yeri denetimi gerçekleştirdiklerini belirtirken ekiplerin ramazan ayı denetimleri, hurdacılar ve ulaşım faaliyetleri ile ilgili de bilgi verdi.

KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında denetimlerine devam edeceklerini ifade eden Savaş,"Kurallara uyuluyor mu? Etiketler değiştiriliyor mu? yüzde 8'den yüzde 1'e KDV indirimi yapılıyor mu? Bunun denetimini yapıyoruz. İlçemiz genelinde market ve gıda firmalarının raflara yansıyan indirimlerini kontrol ediyoruz. Denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek." dedi.

"Türk Tarihi ve Kültürü" kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atila Şehirli'nin bölüm yazarlığını yaptığı "Türk Tarihi ve Kültürü" okuyucuyla buluştu.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, editörlüğünü Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili'nin yaptığı ve 13 farklı akademisyenin katkılarıyla hazırlanan "Türk Tarihi ve Kültürü" kitabı kısa süre önce yayımlandı.

Şehirli, kitabın Türk tarihi ve kültürü hakkında kısa okumalarla bilgi sahibi olmak isteyenler için önemli bir kaynak olmasının amaçlandığını belirtti.

Tarihin, bir milletin bütün fertlerinin bilmesi, benimsemesi, koruması ve geliştirmesi gereken kültür hazinelerinden biri olduğunu aktaran Şehirli, "Türk tarihi ve kültürü hakkında okuyucuların öz ve doğru bilgi sahibi olmasını sağlayacak nitelikte eserlere ihtiyaç vardır. Her bölümü o alanın uzmanı tarafından hazırlanan bu eser, eğitimde kullanılabilecek bir kitap olduğu gibi Türk tarihi ve kültürü hakkında kısa okumalarla bilgi sahibi olmak isteyenler için de önemli bir kaynak olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Trakya Üniversitesi, Milli Güreşçi, Zabıta, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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