Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

05.04.2022 09:29
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediyesinin sahipsiz hayvanlara yönelik farkındalık oluşturmak için hazırladığı ve sosyal medyadan yayınladığı video ilgi gördü.

Keşan Belediyesinin sahipsiz hayvanlara yönelik farkındalık oluşturmak için hazırladığı ve sosyal medyadan yayınladığı video ilgi gördü.

Keşan Belediyesi, Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla kısa film hazırladı.

Video, belediyenin sosyal medya hesaplarından "Patili dostlarımız kendi dillerinden isteklerini anlattı, Babanın Oğlu Kemal de onları dinledi. Peki ya can dostlarımız konuşabilselerdi ne anlatırlardı?" mesajıyla paylaşıldı.

Sosyal medyada Trakya şivesiyle yaptığı komik paylaşımlarıyla bilinen "Babanın Oğlu Kemal" lakaplı Kemal Dülger'in başrolünde oynadığı kısa film ilgi gördü.

TÜ Öğretim Üyesi Şehirli'nin Türk Tarihi ve Kültürü kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yücel Atila Şehirli'nin "Türk Tarihi ve Kültürü" kitabı yayımlandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, editörlüğünü Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili'nin yaptığı ve 13 akademisyenin katkılarıyla hazırlanan "Türk Tarihi ve Kültürü" kitabı kısa süre önce Vizetek Yayınları'ndan okuyucu ile buluştu.

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Kaynak: AA

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