Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TRT Haber'de yayınlanan Gönül Dağı programı ekibini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, Gönül Dağı programının Keşan'da yapılan çekimlerine katıldı.

Oyuncular ve teknik ekiple sohbet eden Helvacıoğlu, ekibe çalışmalarında başarılar diledi.

Helvacıoğlu, yapımcı İsmet Ferhat Çetiner ve sunucu Hacı Ali Konuk'un yer aldığı çekimlerin Keşan'da yapıldığı bölümün en kısa zamanda yayınlanacağını kaydetti.

Keşan'da geleneksel iftarlar yarın başlıyor

Keşan Belediyesinin geleneksel iftarlarının yarın başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale getirilen ve binlerce vatandaşın aynı gönül sofrasında buluştuğu iftarların başladığı belirtildi.

Ramazan coşkusu ve sevincinin yaşanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keşan Belediyesinin ilk iftarı yarın gerçekleştirilecek ve Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'nda düzenlenecek. 8 Nisan günü Keşan Belediyesinin iftarı Yenimescit Mahallesi'nde olacak ve Yenimescit Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

13 Nisan Çarşamba günü ise Keşan Belediyesi İzzetiye Mahallesi'ndeki meydanda iftar verecek."

Ramazanın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren kutsal bir ay olduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, her yıl düzenledikleri iftar programlarına, vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini aktardı.

Helvacıoğlu, "Ramazan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı bir huzur ayıdır. Ramazan bolluk, bereket ve paylaşmak demektir. Bizim amacımız bolluğu, bereketi ve paylaşmayı hep birlikte yaşamak. Tüm hemşehrilerimizi gönül sofralarımıza davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.