CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı.

Polis teşkilatının 177 yıldır şan ve şerefiyle güvenlik ve milletin huzuru için gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Demokratik düzen içinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adalete teslim edilmesi görevlerini yerine getiren ve 10 Nisan 1945 yılında Polis adıyla İstanbul'da kurulan Emniyet Teşkilatımız o günden beri faaliyet göstermektedir. Emniyet Teşkilatı kurulduğu günden bu yana temel hak ve hürriyetleri, demokrasiyi, Cumhuriyet'in temel ilkelerini, laikliği, hukukun üstünlüğünü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını savunan bir kurumdur. Milletimizin huzur ve güvenliği uğruna fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutluyor görevi başında şehit olan emniyet mensuplarını rahmet ve şükranla anıyorum."

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ve Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde üreticilere kadınlara yönelik tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi verilmeye başlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, eğitimlerin ilk ayağı Büyükdöllük köyünde gerçekleştirildi.

Eğitim programı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Vekili Nazan Türkarslan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nadi Aygen ve Ziraat Mühendisi Önder Ayyıldız sunum yaptı.

Saadet Partisi Keşan'daki iftar programında bir araya geldi

Saadet Partisi Keşan İlçe Teşkilatınca iftar programı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, iftar programına Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, İl Başkanı Sinan Tekin ve partililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Başkan Yardımcısı İriş, katılımcılara sağlıklı ve huzurlu bir ramazan geçirmelerini diledi.

İriş, Türkiye'nin Ukrayna- Rusya arasındaki savaşın barışla çözülmesinde üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin gayretli çalışmaları olduğunu aktaran İriş, şunları kaydetti:

"İktidar Suriye konusunda maalesef hata üstüne hata yapmıştır. Hatadan dönmek bir erdemdir. Rusya-Ukrayna savaşının durdurulup, barışın sağlanması için gösterilen gayretin bir benzeri, Suriye için de gösterilmelidir. Suriye için de yeni stratejiler geliştirilmelidir. Şartlar, son derece müsaittir. Kısacası artık bu işin kotarılıp, bölgemizi barış havzası haline getirmek Türkiye'mize düşmektedir. Ülkemize yakışan da budur."

İl Başkanı Tekin de İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarının sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.