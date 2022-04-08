Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

08.04.2022 09:27
Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Esetçe beldesini ziyaret etti.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Esetçe beldesini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, ziyaret kapsamında ilk olarak Belde Belediye Başkanı Cemal Deniz'le bir araya geldi.

Yapımı devam eden düğün salonunda incelemede bulunan Güngör, çalışmaları tamamlanan spor alanlarını da gezdi.

Güngör, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Kaya, mesajında Polis Teşkilatının gece gündüz demeden görevini yerine getirdiğini belirtti.

Polis Teşkilatının kamu güvenliğini sağladığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Büyük bir özveriyle görevini yerine getiren, kamu düzenini ve güvenliğini sağlayan, devletin emrinde, milletinin yanında olan, fedakar ve kahraman Türk Polis Teşkilatı'nın PolisHaftası'nı kutluyorum. Bu vesileyle şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Polis Teşkilatımız ülkemizin nazar boncuğudur. Polis bayraktır, vatandır."

Havsa Belediyesinin yazlık düğün salonu yenileniyor

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, yazlık düğün salonunda yenileme çalışması yapıldığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, düğün sezonu öncesi salonda çalışmalara başlandığını belirtti.

Ekiplerin aralıksız çalıştığını aktaran Balkan, "Yazlık düğün salonumuzu yaklaşan düğün ve cemiyet sezonumuz öncesi hazırlamaya başladık. Bu kapsamda öncelikle salonun yıpranan çatısını söküp yeniliyoruz. Devamında da boyasını yenileyip temizleyerek hazır hale getireceğiz. Hava koşulları müsaade ederse yaklaşık 1 ay içerisinde hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

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Cemal Deniz, Polis, Düğün, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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